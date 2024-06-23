انطلاق محادثات أوروبية صينية في شأن الرسوم على المركبات الكهربائية

عقد مسؤولا التجارة في الاتحاد الأوروبيّ والصين محادثات "صريحة وبنّاءة" في شأن خطط بروكسل زيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية فيما من المقرر أن يجري الطرفان المزيد من المباحثات.وحذّر الاتحاد الأوروبيّ من أنّه سيفرض رسومًا إضافية تصل إلى 38 في المئة على واردات المركبات الكهربائية الصينية اعتبارًا من تموز، بعد تحقيق في شأن الدعم الحكوميّ الصينيّ للقطاع، في خطوة تهدد بإثارة حرب تجارية.وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبيّ أولوف غيل إنّ مفوّض التكتّل المكلّف التجارة فالديس دومبروفسكيس ووزير التجارة الصينيّ وانغ وينتاو "أجريا اتصالا صريحا وبنّاء السبت بشأن تحقيق الاتحاد الأوروبي بشأن الدعم لمركبات البطاريات الكهربائية التي تنتجها الصين".ولفت المصدر إلى أنّ الاتحاد الأوروبيّ شدد على أنه يتعيّن على أي نتيجة يتم التفاوض عليها بفي شأن تحقيقه أن تتعامل بفعالية مع الإعانات المؤذية.وأكّد أنّ الطرفان سيستمران في التواصل على كافة المستويات في الأسابيع المقبلة.وذكرت وزارة التجارة الصينية على منصة "إكس" أن الطرفين "اتفقا على بدء المشاورات" خلال الاتصال.