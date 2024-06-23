وفاة 50 شخصًا على الأقل بعد تناول مشروب كحوليّ مغشوش في الهند

توفي 53 شخصًا على الأقل في الهند، بعد تناول مشروب كحوليّ مغشوش، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.



وأوضح المسؤول في منطقة كالاكوريشي، توقيف سبعة أشخاص على خلفية مأساة المشروبات الكحولية المغشوشة، وفق ما نقلت وكالة أنباء بي تي آي الهندية (برس ترست أوف إنديا).



ولم ترد الحكومة والشرطة في ولاية تاميل نادو حيث وقعت المأساة في جنوب البلاد، على طلب وكالة فرانس برس الحصول على تعليق.



واضاف إم إس براسانث أن أكثر من مئة شخص تم نقلهم إلى المستشفى.



واشار حاكم الولاية آر إن رافي على "إكس" إلى أن "العديد من الضحايا الآخرين" حالاتهم خطيرة.



ويلقى المئات حتفهم كل عام في الهند بسبب المشروب الكحولي السام المصنوع في معامل تقطير غير نظامية.



وغالبا ما يضاف الميثانول إلى هذه المشروبات لتعزيز مفعولها، مما قد يؤدي إلى فقدان البصر أو تلف الكبد أو الوفاة.



وبيع المشروبات الكحولية ليس محظوراً في ولاية تاميل نادو ولكنها تباع بسعر أرخص في السوق السوداء.