هجوم صاروخيّ أوكرانيّ في القرم

قُتل شخصان أحدهما طفل يبلغ من العمر عامين، وأُصيب 22 بجروح، في هجوم صاروخيّ أوكرانيّ في مدينة سيباستوبول في شبه جزيرة القرم، التي ضمّتها روسيا عام 2014، حسبما أفاد الحاكم المعيّن من موسكو.



وقال ميخائيل رازفوجاييف عبر تلغرام: "تُستهدف هذه المدينة الساحلية بانتظام لأنّها تضمّ مقر الأسطول الروسيّ، في البحر الأسود بشكل خاص."