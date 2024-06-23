وزير بريطانيّ يشبه فضيحة المراهنة على موعد الانتخابات ببارتي غيت

اعتبر وزير الإسكان البريطانيّ مايكل غوف أنّ فضيحة المراهنات على تاريخ الانتخابات التشريعية التي تطال أعضاء في حزب المحافظين شبيهة بفضيحة "بارتي غيت" التي دفعت برئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الاستقالة في 2022.



ويشتبه في أن العديد من المرشحين المحافظين للانتخابات التشريعية المقررة في 4 تموز، راهنوا بشكل غير قانونيّ على موعد الانتخابات، قبل أن يعلن عنها رئيس الوزراء ريشي سوناك في 22 أيار.



وقال غوف الذي لن يخوض الانتخابات المقبلة بعد أن كان نائبًا لمدة 14 عامًا، في مقابلة مع صحيفة تايمز: "يبدو أن ثمة قاعدة لهم وأخرى لنا وهذا هو الأمر الذي قد يتسبب في أكبر قدر من الضرر."



وأضاف: "كان الأمر ضارًا إبان بارتي غيت، وهو يتكرر الآن."



واضطر بوريس جونسون إلى الاستقالة في 2022 بعد سلسلة من الفضائح، من بينها فضيحة "بارتي غيت" التي كشفت أنه أقام حفلات في داونينغ ستريت فيما كان البريطانيون يلزمون الحجر الصحي في ظلّ تدابير مكافحة وباء كوفيد.