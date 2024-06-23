تقدّم دبابات إسرائيلية إلى أطراف منطقة المواصي شمال غربي مدينة رفح

تقدّمت دبابات إسرائيلية إلى أطراف منطقة المواصي، التي تضم خيام النازحين شمال غربي مدينة رفح، في جنوب قطاع غزة.



وتشتبك في قتال عنيف مع مقاتلين تقودهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



وانتشرت صور دبابتين متمركزتين على قمة تل يطل على المنطقة الساحلية على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعيّ.



وذكر أحد السكان، عبر تطبيق للتراسل: "القتال مع المقاومة مكثف، الجيش الإسرائيليّ حاليًا متمركز في منطقة بتطل على منطقة المواصي وهادا سبب نزوح لعائلات كانت بتسكن المنطقة في اتجاه خان يونس.



وقال سكان إنّ الدبابات الإسرائيلية توغلت في غرب وشمال رفح في الأيام القليلة الماضية ونسفت عشرات المنازل.



وأوضح الجيش الإسرائيليّ أنّه يواصل "عمليات محددة الأهداف تستند إلى معلومات استخباراتية" في منطقة رفح.



كما أوضح أنّه عُثر على مخازن أسلحة أنفاق ومداخلها وقتل مسلحين فلسطينيين.