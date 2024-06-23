هذا ما بلغه عدد الحجاج المصريين الذين قُتلوا في أثناء مناسك الحج

بلغ عدد الحجاج المصريين الذين قُتلوا في أثناء مناسك الحج 672 وفق ما أعلنت مصادر طبية وأمنية لرويترز.



وأكّدت ألّا يزال 25 آخرون في عداد المفقودين.



وذكرت خلية الأزمة أنّ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كلّف بسحب رخص 16 شركة سياحة تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية وإحالة مسؤوليها للنيابة العامة.



وأكّد بيان خلية الأزمة،وفاة 31 حالة نتيجة أمراض مزمنة بين الحجاج المسجلين رسميًا.



وأشار التقرير إلى أن السبب وراء "ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع حامليها من دخول مكة.