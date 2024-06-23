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انهيار أرضيّ في الصين بعد هطول أمطار غزيرة
أخبار دولية
2024-06-23 | 08:23
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انهيار أرضيّ في الصين بعد هطول أمطار غزيرة
قُتل خمسة أشخاص، جراء انهيار أرضيّ، في منطقة جبلية في وسط الصين، حسبما أفادت وسيلة إعلامية رسمية.
وأفادت قناة "سي سي تي في" الرسمية بأنّ الأمطار الغزيرة تسبّبت بانهيارات أرضية مميتة في قرية ملحقة ببلدة هوايهو الواقعة على بعد حوالى 1500 كيلومتر جنوب غرب بكين.
وانهارت أربعة منازل في وقت مبكر، بينما قُتل خمسة أشخاص، وفقًا للقناة، التي أوضحت أنّ عمليات بحث جارية لمحاولة العثور على ثلاثة مفقودين.
وتواجه الصين في الأشهر الأخيرة ظروفاً مناخية قاسية وحرارة غير عادية محلّياً، تفاقمت بسبب تغيّر المناخ وفقاً للعلماء.
وصدرت الجمعة تحذيرات حمراء بسبب هطول أمطار غزيرة، خصوصًا في مقاطعة خبي (وسط) التي تعدّ ووهان عاصمتها، وكذلك في آنهوي (شرق).
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