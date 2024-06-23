أوكرانيا قصفت مدينة سيفاستوبول

قصفت أوكرانيا مدينة سيفاستوبول التي ضمتها روسيا في شبه جزيرة القرم بخمسة صواريخ من طراز أتاكمز، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.



وأسقطت أنظمة الدفاع الجويّ أربعة من الصواريخ.



وانفجرت الرأس الحربية للصاروخ الخامس في الجو.