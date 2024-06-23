المستشار الألمانيّ يعبّر عن "قلقه" من احتمال فوز اليمين المتطرف في انتخابات فرنسا

عبّر المستشار الألماني أولاف شولتس عن "قلقه" من احتمال فوز اليمين المتطرّف في فرنسا في الانتخابات التشريعية المبكرة المرتقبة.



ويبدو أداء حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيئا قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات المبكرة التي دعا إليها ردّا على إلحاق اليمين المتطرّف هزيمة بحزبه في الانتخابات الأوروبية.



وقال شولتس لشبكة "أيه آر دي" "أشعر بالقلق من الانتخابات في فرنسا".



وأضاف: "آمل أن تنجح الأحزاب غير المحسوبة على (مارين) لوبن في الانتخابات. لكن القرار يعود إلى الشعب الفرنسي".



وتتوقع استطلاعات الرأي أن يحل تحالف ماكرون الحاكم ثالثا في الانتخابات التشريعية في 30 حزيران التي ستليها دورة ثانية في السابع من تموز، خلف حزب مارين لوبن، التجمّع الوطني اليميني المتطرف وتحالف يساري جديد.

