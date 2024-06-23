خطة ترحيل المهاجرين من المملكة المتحدة إلى رواندا "قذرة"

رأى أحد النواب المحافظين أنّ خطة الحكومة البريطانية المحافظة ترحيل مهاجرين إلى رواندا "قذرة".



وأكّد أنّه سيكون لها تأثير رادع، وفق مقطع سُجّل من دون علمه.



وأدلى مساعد مقرّب لوزير الداخلية جيمس كليفرلي جيمس سانرلاند، بهذه التصريحات في نيسان الماضي، خلال فعالية نظّمها الشباب المحافظون، تحت عنوان "كيف تبدو الأمور خلف الكواليس في وزارة الداخلية؟".



وفي التسجيل الذي نشرته شبكة "بي بي سي"، يمكن سماعه وهو يسأل الجمهور: "ألا يملك أحد كاميرا أو هاتفًا؟"، ثمّ يتابع "هذه السياسة قذرة، أليس كذلك؟ إنّها قذرة".



وكان رئيس الحكومة ريشي سوناك تعهّد بأنّه في حال فاز المحافظون في الانتخابات التشريعية، ستُقلع طائرات لترحيل مهاجرين غير شرعيين من المملكة المتحدة إلى رواندا ابتداءً من تموز.