ضربة روسية أصابت منزلًا في خاركيف

قُتل شخص وأُصيب خمسة آخرون في ضربة روسية أصابت منزلًا، في مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا، وق ما أعلن حاكم خاركيف أوليه سينيهوبوف.



وقال سينيهوبوف في منشور على تيليجرام: "المحتلون يوجهون ضربات للبنية التحتية المدنية في خاركيف."



وأشار إلى أنّ الضربات نُفّذت فيما يبدو بقنابل انزلاقية.