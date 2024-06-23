موسكو تحمل الولايات المتحدة "مسؤولية" في الهجوم الصاروخي على القرم

حملت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة "مسؤولية" في الهجوم الصاروخي على شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، كونه نفذ بواسطة صواريخ "اتاكمس" التي سلمتها واشنطن لكييف.



وقالت الوزارة في بيان إن "مسؤولية الضربة الصاروخية المتعمدة على مدنيين في (مدينة) سيفاستوبول تقع في الدرجة الأولى على واشنطن التي زودت أوكرانيا أسلحة"، وكذلك على سلطات كييف، مؤكدة أن "افعالا كهذه لن تبقى من دون رد".