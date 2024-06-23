الرئيس الكيني يعلن استعداده للتواصل مع المتظاهرين الشباب

أعلن الرئيس الكيني وليام روتو استعداده للتواصل مع آلاف المتظاهرين الشباب الذين احتجوا في كل أنحاء البلاد الأسبوع الماضي على مشروع لفرض ضرائب جديدة.



وعلى الرغم من إعلان مدافعين عن حقوق الإنسان مقتل شخصين، أشاد روتو بسلمية التحرك، حسبما نقل عنه مكتبه.



وقال في خلال احتفال ديني في بلدة نياهورو على بعد أكثر من 150 كلم شمال نيروبي "أنا فخور جدا بشبابنا عبّروا عن أنفسهم بطريقة سلمية وأريد أن أقول لهم إننا سنتحدّث معهم".



وأكد روتو في بيان نشره المتحدث باسم الرئاسة حسين محمد على منصة "اكس" "سنتحدث اليكم لتحديد مشاكلكم والعمل معًا كأمة".

