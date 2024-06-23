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الجيش النيجري يعلن قتل "عضو نافذ" في تنظيم الدولة الإسلامية

أخبار دولية
2024-06-23 | 10:04
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الجيش النيجري يعلن قتل &quot;عضو نافذ&quot; في تنظيم الدولة الإسلامية
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الجيش النيجري يعلن قتل "عضو نافذ" في تنظيم الدولة الإسلامية

أفاد الجيش النيجري أنه قتل "عضوا نافذا" في تنظيم الدولة الاسلامية في خلال عملية عسكرية في منطقة تيلابيري (غرب).

وأعلن الجيش في بيان عبر الانترنت "تحييد" شخص يدعى "عبدالله سليمان ادوال"، لافتا الى أنه "عضو نافذ في تنظيم الدولة الاسلامية" في غرب البلاد.

وأضاف أن الأخير قتل "في خلال عملية" عسكرية "ليل 21-22 حزيران في المنطقة المذكورة، قرب بلدة ميهانا الواقعة في منطقة تيرا.
 

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