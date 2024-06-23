الجيش النيجريّ يعلن قتل عضو نافذ في تنظيم الدولة الإسلامية

أفاد الجيش النيجريّ بأنه قتل "عضوًا نافذًا" في تنظيم الدولة الاسلامية خلال عملية عسكرية في منطقة تيلابيري (غرب).



واعلن الجيش، في بيان، "تحييد" شخص يدعى "عبدالله سليمان ادوال".



ولفت إلى أنه "عضو نافذ في تنظيم الدولة الاسلامية" في غرب البلاد.



وأوضح أنّ الأخير قتل "خلال عملية" عسكرية "ليل 21-22 حزيران" في المنطقة المذكورة، قرب بلدة ميهانا الواقعة في منطقة تيرا.



وأورد الجيش أنه قتل الخميس تسعة "إرهابيين" واعتقل 31 آخرين خلال عملية ضد الجهاديين جنوب شرق تيرا.



وجاء في بيانه "يوم الخميس 20 حزيران، واجهت بعثة مراقبة في قطاع نابوليه إطلاق نار كثيفا من إرهابيين متحصنين، تم تحييد تسعة مهاجمين واعتقل 31 آخرون بينهم جريح".



واكد الجيش "تدمير وسائل انتقال" المهاجمين و"مصادرة وسائل اتصالهم"، نافيا وقوع أي خسائر في صفوف الجنود.