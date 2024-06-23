إصابة سفينة تجارية بأضرار جراء استهدافها بمسيّرة قبالة سواحل اليمن

أصيبت سفينة تجارية بأضرار نتيجة استهدافها بمسيّرة باكرا صباح الأحد قبالة سواحل اليمن في البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات، بحسب ما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو).



وأفادت الهيئة التي تديرها القوات الملكية البريطانية في بيان "أبلغ ربان سفينة تجارية عن تعرضها لضربة بواسطة نظام جوي بدون طيار، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة. وتم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد الطاقم".



ووقع الهجوم على بعد 65 ميلا بحريا غرب مدينة الحديدة الساحلية اليمنية، بحسب الوكالة التي تديرها البحرية البريطانية.



وأضافت: "السلطات تحقق بالأمر" بدون تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.