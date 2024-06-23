بعد اندلاع حريق غابات بسبب الالعاب النارية... توقيف 13 شخصا في اليونان

ألقت السلطات اليونانية القبض على 13 شخصا من أفراد طاقم وركاب يخت، بعد إطلاق الألعاب النارية من المركب، ما أدى إلى اندلاع حريق غابات في جزيرة هيدرا.



وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي دمر جزءا من غابة الصنوبر الوحيدة في الجزيرة.



وقالت إدارة الإطفاء في إفادة صحفية إن المتهمين سيمثلون أمام مدع عام في حين كشف مسؤول مطلع لرويترز أن هذه الاعتقالات جاءت بعد مزاعم بأن حريق الغابة اندلع بسبب ألعاب نارية أطلقت من اليخت مساء الجمعة وأضاف أن المتهمين اعتقلوا في مرسى بمنطقة أثينا.