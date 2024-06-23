وزارة الداخلية الروسية: مسلحون يفتحون النار على كنيس روسي ومقتل ضابط شرطة

نقلت وكالات أنباء عن وزارة الداخلية الروسية قولها إن مسلحين فتحوا النار على كنيس في دربينت التي تقطنها جالية يهودية في جمهورية داغستان الروسية مما أدى إلى مقتل ضابط شرطة.



وأوضحت التقارير أن أعيرة نارية أُطلقت أيضا على نقطة للشرطة.