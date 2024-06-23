قُتل اثنان من المهاجمين في داغستان

قُتل اثنان من المهاجمين في سلسلة حوادث إطلاق نار، في منطقة داغستان، في جنوب روسيا بالرصاص، وفق ما أفادت قناة بازا على تيليجرام المقربة من أجهزة الأمن.