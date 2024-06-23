استئناف الرحلات في مطار مانشستر بعد انقطاع في التيار الكهربائيّ

بدأت حركة الطيران تعود إلى طبيعتها في مطار مانشستر في شمال إنكلترا بعد ظهر الأحد، عقب إلغاء العديد من الرحلات الجوية في وقت سابق بسبب انقطاع في التيار الكهربائي.



وقال المطار في بيان بعد ظهر الأحد "عقب انقطاع التيار الكهربائي الذي أدى إلى تعطيل المحطتين الرقم 1 و2 في وقت سابق اليوم، نحن بصدد استئناف أنشطتنا".



واضطر مطار مانشستر، وهو ثالث مطار في بريطانيا من حيث عدد المسافرين، إلى إلغاء جميع الرحلات المغادرة من المحطتين لأن انقطاع الكهرباء أثر على "أنظمة رئيسية" بينها لإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرات وتفتيش الحقائب.



ومع ذلك، طلب المطار من المغادرين من هاتين المحطتين عدم التوجه إلى المطار قبل الاتصال بشركات الطيران المعنية للاستعلام عن رحلاتهم.



وأشار المطار إلى أنه يعمل "بتعاون وثيق" مع شركات الطيران "لإعادة جدولة الرحلات الملغاة في الأيام المقبلة".



ولا يتوقع أن تتأثر الرحلات الجوية المقررة الاثنين.