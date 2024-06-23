ماكرون يعد "بالعمل حتى أيار 2027" موعد نهاية ولايته

وعد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأحد "بالعمل حتى ايار 2027"، موعد نهاية ولايته، رغم أن معسكره يجد نفسه في موقف حرج في مواجهة اليمين المتطرف قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية، مع إقراره بـ"وجوب إحداث تغيير عميق في كيفية الحكم".



وقال ماكرون في رسالة الى الفرنسيين نشرتها الصحافة إن "الحكومة المقبلة التي ستعكس بالضرورة تصويتكم، آمل أن تجمع الجمهوريين من تيارات مختلفة بعد أن يكونوا قد عرفوا عبر شجاعتهم كيف يواجهون المتطرفين".