مقتل شرطيين وكاهن في هجمات على كنائس وكنيس في القوقاز الروسيّ

قُتل شرطيون وكاهن الأحد في هجمات استهدفت كنيستين وكنيسا في القوقاز الروسي، وفق ما أفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.وقالت اللجنة كما نقلت عنها وكالة ريا نوفوستي للانباء إن "الهجمات استهدفت كنيستين أرثوذكسيتين وكنيسا ونقطة تفتيش للشرطة" في جمهورية داغستان.