مقتل 7 في هجوم مسلح بشمال نيجيريا

أعلن سكان والشرطة أن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا فيما خُطف 100 آخرون مساء أمس عندما هاجم مسلحون تجمعا ريفيا في ولاية كاتسينا بشمال غرب نيجيريا، في أحدث هجوم على السكان في شمال البلاد.



وقال سكان إن مسلحين دخلوا قرية مايدابينو في منطقة دانموسا بولاية كاتسينا على متن دراجات نارية وبدأوا بإطلاق النار في أنحاء متفرقة، مما أجبر السكان على الفرار.



وقال حسن عليو لرويترز عبر الهاتف إن الهجوم فاجأ السكان، وأكد فقدان العشرات من النساء والأطفال.



وأضاف: "قتل سبعة أشخاص بينهم طفلان قتلا حرقا أمضوا أكثر من ست ساعات في تدمير ممتلكاتنا".



وقال أوالو إسماعيل، وهو أحد السكان الآخرين، إن المسلحين أغلقوا في البداية جميع الطرق المؤدية إلى مايدابينو قبل الهجوم.



