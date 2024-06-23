نتنياهو: المعارك "العنيفة" مع حماس في رفح "على وشك الانتهاء"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المعارك العنيفة التي يخوضها الجيش الإسرائيلي ضد مقاتلي حركة حماس في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة "على وشك الانتهاء".



وقال نتنياهو في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية: "المرحلة العنيفة من المعارك ضد حماس على وشك الانتهاء. هذا لا يعني أن الحرب على وشك الانتهاء، لكن الحرب في مرحلتها العنيفة على وشك الانتهاء في رفح".

من جهة أخرى، قال نتنياهو: "لا نغفل إمكانية حدوث هجوم في الضفة الغربية مماثل لما حدث في 7 تشرين الأول ونحن مستعدون لذلك".