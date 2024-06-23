وزير الصحة السعودي: عدد الوفيات في الحج هذا العام بلغ 1301

أعلن وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل أن عدد الوفيات بين الحجاج هذه العام بلغ 1301.



ونقل التلفزيون السعودي عن الوزير قوله إن 83 بالمئة منهم (الوفيات) من غير المصرح لهم بالحج، الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، وبينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة".