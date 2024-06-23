مقتل أربعة "مهاجمين" على أيدي الشرطة في القوقاز الروسي

قتلت قوات الأمن في جمهورية داغستان في القوقاز الروسي، أربعة "مهاجمين" بعدما شنّ مسلحون هجمات دامية على كنيستين وكنيس، وفق ما أفادت السلطات المحلية.



وقالت وزارة الداخلية في داغستان لوكالات الانباء الروسية إن "قوات الأمن قامت بتصفية أربعة مهاجمين في محج قلعة"، في إشارة الى عاصمة هذه الجمهورية حيث وقع قسم من الهجمات التي وصفتها السلطات الروسية في وقت سابق بأنها "إرهابية".