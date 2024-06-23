الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي

أعلنت جماعة الحوثي أن قواتها استهدفت سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي.



وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع إن السفينة الأولى (ترانس وورلد نافيجيتور) استُهدفت في البحر الأحمر باستخدام "زورق مسير" ما أدى إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة.



وأضاف أن الجماعة هاجمت السفينة الثانية (ستولت سيكويا) في المحيط الهندي "بعدد من الصواريخ المجنحة".