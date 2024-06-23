البحرين وإيران اتفقتا على بدء محادثات لاستئناف العلاقات السياسية

ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن المملكة وإيران اتفقتا على "إنشاء الآليات اللازمة من أجل بدء المحادثات بين البلدين لدراسة كيفية استئناف العلاقات السياسية بينهما".



وجاء ذلك في خلال لقاء جمع وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني والقائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني في طهران.