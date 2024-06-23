روسيا تعلن انتهاء عملية ضد مسلحين في إحدى مدينتين تعرضتا لهجوم في داغستان

أعلنت وكالة مكافحة الإرهاب في روسيا أن "المرحلة النشطة" من عمليتها ضد مسلحين نفذوا هجمات دامية في داغستان، قد انتهت في احدى مدينتين تعرضتا لهجوم.



وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في بيان نقلته وكالات أنباء روسية: "في ديربنت، أُنجزت المرحلة النشطة من عملية مكافحة الإرهاب"، في حين تستمر المواجهات في مدينة محج قلعة الرئيسية في المنطقة.