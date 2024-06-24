في زيارة هي اولى من نوعها منذ عقد من الزمن... سفيرة كندا لدى بكين تزور شينغيانغ

زارت سفيرة كندا لدى بكين جينيفر ماي منطقة شينغيانغ الأسبوع الماضي، وعبّرت عن مخاوفها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان مباشرة للقادة المحليين، بحسب وزارة الخارجية الكندية.



يُذكر أن الزيارة هي أول زيارة من نوعها لسفير كندي منذ عقد من الزمن.



وأوضح بيان الوزارة أن الزيارة "كانت فرصة لنقل المخاوف الكندية بشأن وضع حقوق الإنسان مباشرة إلى قيادة شينغيانغ".



وكشفت أن السفيرة "أثارت مخاوف بشأن التقارير الموثوقة عن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي تحدث في شينجيانغ والتي تؤثر على الويغور والأقليات العرقية المسلمة الأخرى، بما في ذلك تلك التي أثارها خبراء الأمم المتحدة".