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العثور على نحو 20 جثة بعد حريق في مصنع للبطاريات في كوريا الجنوبية

عُثر على نحو 20 جثة بعد اندلاع حريق في مصنع للبطاريات في كوريا الجنوبية.



وتعود ملكية مصنع البطاريات إلى مجموعة أريسيل الكورية الجنوبية الرئيسية في صناعة البطاريات.



