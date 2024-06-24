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رئيس تايوان يؤكد أنّ بكين "ليس لديها الحق في معاقبة" شعب الجزيرة
أخبار دولية
2024-06-24 | 02:03
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رئيس تايوان يؤكد أنّ بكين "ليس لديها الحق في معاقبة" شعب الجزيرة
أكد رئيس تايوان لاي تيشنغ-تي أنّ الصين "ليس لديها الحق في معاقبة" التايوانيين، بعدما أدرجت بكين عقوبة الإعدام ضمن التدابير الجنائية الجديدة التي تستهدف الانفصاليين التايوانيين المفترضين.
ورداً على سؤال بشأن العقوبات القضائية، أكد لاي " أنّ الديموقراطية ليست أصل الجريمة والاستبداد هو أصل الجريمة".
واعتبر أنّ "الصين ليس لديها الحق في معاقبة شعب تايوان على ما يمثّله"، مؤكداً أنّ الصين "ليس لديها الحق في محاكمة تايوانيين خارج حدودها".
وأوضح لاي أنّ العلاقات بين الجانبين ستتدهور في حال "لم تقبل الصين بوجود جمهورية الصين وتجري تبادلات وحوارات مع الحكومة التايوانية الشرعية والمنتخبة ديموقراطياً".
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