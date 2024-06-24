انتهاء عملية "مكافحة الإرهاب" في داغستان

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية انتهاء العملية التي شنت في جمهورية داغستان الروسية في منطقة القوقاز بعد اعتداءات على كنائس ارثوذكسية وكنيس يهودي وأدت إلى سقوط عدة قتلى.



وأوضحت اللجنة أنه "بعد القضاء على التهديدات المحدقة بحياة المواطنين وصحتهم تقرر وقف عملية مكافحة الإرهاب" في داغستان اعتبارا من الساعة 05,15 بتوقيت غرينتش.