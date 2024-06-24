بوريل: الشرق الأوسط على أعتاب امتداد رقعة الصراع إلى لبنان

رأى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الشرق الأوسط على أعتاب امتداد رقعة الصراع إلى لبنان.



واعتبر بوريل، قبل اجتماع وزراء خارجية التكتل في لوكسمبور، أن خطر " تأثير هذه الحرب يتزايد على جنوب لبنان وامتدادها يوما بعد يوم".



ولفت إلى أننا " على أعتاب حرب يتسع نطاقها".