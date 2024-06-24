روسيا تستدعي السفيرة الأميركية بشأن الضربة الأوكرانية في القرم

استدعت روسيا الاثنين سفيرة الولايات المتحدة في موسكو إلى وزارة الخارجية بشأن ما وصفته بانه "مسؤولية" واشنطن في الضربة الأوكرانية الأحد على القرم التي قتل فيها أربعة أشخاص بينهم طفلان.



وقالت وزارة الخارجية إنها "أبلغت السفيرة لين ترايسي بأن واشنطن تتحمل القدر نفسه من المسؤولية مثل نظام كييف في هذه الفظاعة وأن هذه الضربة لن تمر من دون عقاب".