الكرملين يتهم الولايات المتحدة بـ"قتل أطفال روس" ويهددها بـ"عواقب"

هدد الكرملين الولايات المتحدة بـ"عواقب" غداة ضربة أوكرانية على القرم شنت بحسب موسكو بواسطة صاروخ أميركي متهما الغرب بـ"قتل أطفال روس".



ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إلى أنه "من الواضح ان مشاركة الولايات المتحدة في القتال، مشاركتها المباشرة تتسبب بقتل مواطنين روس، ويجب أن يكون لها عواقب".



ودعا الصحافيين إلى الطلب من أوروبا والولايات المتحدة تفسيرا حول السبب الذي يدفع "حكوماتها إلى قتل أطفال روس".