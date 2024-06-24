موجة حارة في اليونان تودي بحياة 6 سياح وفقد آخرين

أعلنت الشرطة اليونانية اليوم الاثنين أنها عثرت على جثة سائح ألماني يبلغ من العمر 67 عامًا في جزيرة كريت في البلاد، ليصبح السائح السادس الذي يلقى حتفه في حزيران خلال فترة من الطقس الحار غير المعتاد.



وتوجه السائح بمفرده للتجول في واد في منطقة سوجيا أمس الأحد، وبعد ساعات قليلة اتصل بزوجته ليبلغها أنه ليس على ما يرام.



وقال مسؤول في الشرطة لرويترز: "بدأت عمليات البحث والإنقاذ على الفور، ورصدت وحدة إنقاذ خاصة مزودة بطائرات مسيرة جثة الرجل في وادي تريبيتي".



ولم تحدد الشرطة هوية السائح الألماني المتوفي.



وشهد البلد المطل على البحر المتوسط موجة حر غير عادية هذا الشهر صاحبها وفاة واختفاء عدد من السياح، ما يسلط الضوء على مخاطر التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 40 درجة مئوية فأكثر.



وتبحث فرق الإنقاذ أيضًا عن فرنسيتين تبلغان من العمر 73 و64 عامًا في جزيرة سيكينوس، وشرطي أميركي يبلغ من العمر 59 عامًا كان يقضي عطلة في جزيرة أمورجوس.



وعثر على جثة أميركي يبلغ من العمر 55 عامًا في جزيرة ماتراكي اليونانية في البحر الأيوني الأسبوع الماضي، وجثة سائح هولندي في جزيرة ساموس ببحر إيجة في وقت سابق من الشهر.



وعثر أيضًا على جثة المذيع التلفزيوني البريطاني مايكل موسلي في جزيرة سيمي في بحر إيجة في التاسع من حزيران بعد عملية بحث استمرت أربعة أيام بالطائرات والطائرات المسيرة والزوارق. وقبل أن يختفي موسلي، كان يتجول بمفرده في درجات حرارة مرتفعة.