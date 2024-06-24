مسؤولون فلسطينيون: إرجاء محادثات حماس وفتح في الصين دون تحديد موعد جديد

أفاد مسؤولون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحركة فتح رويترز اليوم الاثنين أن محادثات المصالحة بين الحركتين الفلسطينيتين المتنافستين التي كان من المقرر عقدها في الصين هذا الشهر تأجلت دون تحديد موعد جديد.