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تايلاند تعتزم إستئناف إرسال عمال زراعيين إلى إسرائيل للمرة الأولى منذ 7 تشرين الأول

أخبار دولية
2024-06-24 | 08:25
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تايلاند تعتزم إستئناف إرسال عمال زراعيين إلى إسرائيل للمرة الأولى منذ 7 تشرين الأول
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تايلاند تعتزم إستئناف إرسال عمال زراعيين إلى إسرائيل للمرة الأولى منذ 7 تشرين الأول

أعلنت وزارة العمل التايلاندية اليوم الاثنين أن بانكوك ستستأنف إرسال عمال للعمل في قطاع الزراعة بإسرائيل هذا الأسبوع بعد توقف دام ثمانية أشهر، وذلك بهدف الوصول بعدد العاملين التايلانديين في إسرائيل إلى أكثر من 10 آلاف بحلول نهاية العام.

وكان عدد التايلانديين العاملين في قطاع الزراعة في إسرائيل يبلغ نحو 30 ألفًا قبل اندلاع الصراع مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من تشرين الأول، وكانوا يشكلون واحدة من أكبر جماعات العمال من المهاجرين.

وتقول الحكومة التايلاندية إن هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول أدى إلى مقتل 39 تايلانديًا واحتجاز 32 آخرين كرهائن. ويعتقد أن ستة منهم ما زالوا محتجزين.

وأشارت وزارة العمل في بيان إلى أن "الحكومة التايلاندية طلبت من نظيرتها الإسرائيلية أن تتعاونا للمساعدة في التأكد من اهتمام أرباب الأعمال بسلامة العمال التايلانديين".

وستغادر الدفعة الأولى المكونة من نحو 100 عامل العاصمة بانكوك غدًا الثلاثاء، تليها مجموعة أخرى في أوائل تموز.

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