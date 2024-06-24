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الأونروا: عمليات "النهب والتهريب المتفشية" تعرقل إيصال المساعدات في قطاع غزة
أخبار دولية
2024-06-24 | 08:39
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الأونروا: عمليات "النهب والتهريب المتفشية" تعرقل إيصال المساعدات في قطاع غزة
أعلن المفوض العام لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن عمليات "النهب والتهريب المتفشية" في قطاع غزة "تعرقل" إيصال المساعدات الإنسانية.
وأكد خلال اجتماع في جنيف للمجلس الاستشاري المكلف الاشراف على إدارة الوكالة أن "انهيار النظام العام يؤدي إلى عمليات نهب وتهريب متفشية تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها السكان بشكل ملح جدا".
وقال: "على مدى الأشهر التسعة الماضية، شهدنا اخفاقاً غير مسبوق للإنسانية في منطقة اتسمت بعقود من العنف".
وأشار رئيس الوكالة الأممية الرئيسية العاملة في هذا القطاع إلى أن "الفلسطينيين والاسرائيليين تكبدوا خسائر فادحة وعانوا بشدة (...) لقد دُمرت غزة. إنها جحيم بالنسبة لأكثر من مليوني ساكن في غزة. إنه كابوس لا يمكنهم الاستيقاظ منه".
وفي سياق آخر، تحدث لازاريني أيضاً عن "المأساة" التي تحدث في الضفة الغربية.
وأوضح المسؤول الأممي أن "أكثر من 500 فلسطيني قتلوا هناك منذ تشرين الأول، فالهجمات اليومية التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون والتوغلات العسكرية وتدمير المنازل والمنشآت الحيوية، تندرج ضمن نظام محكم من الفصل والقمع".
كما أشار إلى تكثيف المناوشات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، والتي "تهدد بالتحول إلى حرب حقيقية".
واعتبر لازاريني أن اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في أماكن أخرى من المنطقة "يشهدون أكبر كارثة منذ النكبة".
أخبار دولية
الأونروا
فيليب لازاريني
المساعدات
غزة
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