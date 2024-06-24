وفاة شخصين في حريق بمعهد أبحاث قرب موسكو

أعلن حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف أن شخصين لقيا حتفهما في حريق اندلع بمبنى معهد أبحاث الإلكترونيات بالقرب من العاصمة الروسية اليوم.



وذكرت خدمات الطوارئ الروسية أن ما لا يقل عن تسعة أشخاص عالقون في الطوابق العليا بالمعهد في أثناء الحريق.



وأظهرت لقطات بثتها قناة 112 على تطبيق تيليغرام للتراسل، بعض الأشخاص وهم يحطمون نوافذ المبنى مع تصاعد دخان أسود منه واحتراق الطوابق السفلية بالكامل.



وقالت وزارة الطوارئ: "بحسب المعلومات الأولية، فإن هناك تسعة أشخاص آخرين في المبنى... وعمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة".



وأفادت بأن خدمات الإطفاء أنقذت شخصا واحدا على الأقل.