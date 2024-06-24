زيلينسكي: أوكرانيا قصفت أكثر من 30 منشأة نفط روسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده قصفت أكثر من 30 منشأة نفط روسية تشمل مصافي ومحطات ومستودعات.



ولم يذكر تفاصيل إضافية أو الفترة التي حدثت خلالها هذه الهجمات.



وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت النفط الروسية هذا العام في مسعى لعرقلة إمدادات النفط للجيش‭‭ ‬‬الروسي وتقليص الإيرادات التي تستخدمها موسكو لتمويل حربها ضد أوكرانيا.