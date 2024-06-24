الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أسماء من الماضي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زيلينسكي: أوكرانيا قصفت أكثر من 30 منشأة نفط روسية

أخبار دولية
2024-06-24 | 10:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زيلينسكي: أوكرانيا قصفت أكثر من 30 منشأة نفط روسية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
زيلينسكي: أوكرانيا قصفت أكثر من 30 منشأة نفط روسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده قصفت أكثر من 30 منشأة نفط روسية تشمل مصافي ومحطات ومستودعات.

ولم يذكر تفاصيل إضافية أو الفترة التي حدثت خلالها هذه الهجمات.

وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت النفط الروسية هذا العام في مسعى لعرقلة إمدادات النفط للجيش‭‭ ‬‬الروسي وتقليص الإيرادات التي تستخدمها موسكو لتمويل حربها ضد أوكرانيا.

أخبار دولية

زيلينسكي

أوكرانيا

منشأة نفط روسية

LBCI التالي
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تندد بتعميق التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا
روسيا تعلن انتهاء عملية ضد مسلحين في إحدى مدينتين تعرضتا لهجوم في داغستان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-06-22

زيلينسكي: روسيا استخدمت أكثر من 2400 قنبلة موجهة في أوكرانيا خلال حزيران

LBCI
أخبار دولية
2024-06-14

زيلينسكي يجتمع مع البابا فرنسيس ويعلن مشاركة الفاتيكان في قمة بشأن أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2024-06-13

زيلينسكي: أوكرانيا ستوقع إتفاقات أمنية مع الولايات المتحدة واليابان خلال قمة مجموعة السبع

LBCI
أخبار دولية
2024-06-12

زيلينسكي يعلن أنه بحث مع ولي العهد السعودي القمة حول أوكرانيا المقررة في سويسرا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:13

المغرب يرسل لغزة 40 طنا من المساعدات الطبية

LBCI
أخبار دولية
12:00

وزارة الدفاع الاميركية: جهودنا تنصب على التوصل الى حل دبلوماسي للتوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
11:34

ارتفاع حصيلة حريق الغابات في جنوب شرق تركيا الى 15 قتيلا

LBCI
أخبار دولية
11:19

حريق في مركز أبحاث سابق قرب موسكو

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-06-23

في المكسيك... الحر الشديد يهدد حياة المهاجرين!

LBCI
أخبار لبنان
2024-03-14

نقابة المعلمين: لرفع قيمة الدخل للمعلمين في العام الدراسيّ المقبل

LBCI
منوعات
2024-06-11

حياتهما الجنسية والعاطفية متدهورة... والسبب: تصرفات الكلب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-21

في أفقا شلال ومغارة وآثار… وخوّات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:09

القاضي الحجار أوضح التعقيدات القانونية التي تؤخر إستكمال تحقيقات إنفجار المرفأ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

أجواء اليوم الأول من الإمتحانات الرسمية للمهني والتقني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

ردًا على مزاعم التلغراف... جولة ميدانية للإعلاميين في مطار بيروت

LBCI
أمن وقضاء
04:15

ردا على مزاعم التلغراف... جولة ميدانية للاعلاميين في مطار بيروت (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:42

تلامذة التعليم المهني والتقني يجرون امتحاناتهم الرسمية بدءاً من اليوم (فيديو)

LBCI
رياضة
13:36

البرتغال تتصدر مجموعتها في كاس امم اوروبا والمانيا تسعى للبقاء في المرتبة الاولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

السودان بين الحرب والتغير المناخي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

٢٧ كلبًا مقتولاً في بحمدون والعين على القضاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

إلى كل طلاب الإمتحانات الرسمية.. هكذا ستكون مسابقاتكم!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:01

الموت يُفجع الفنان غدي... "الله معك يا قبضاي"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

إلى كل طلاب الإمتحانات الرسمية.. هكذا ستكون مسابقاتكم!

LBCI
آخر الأخبار
17:10

القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل قد تحتاج استخدام أسلحة لم تستخدمها من قبل لتتمكن من وقف إطلاق النار من لبنان

LBCI
آخر الأخبار
17:06

القناة 12 الإسرائيلية: محادثات أمنية وسياسية جارية في إسرائيل لاختيار التوقيت المناسب للتحرك في الشمال

LBCI
فنّ
07:15

مايا دياب بإطلالة جريئة... لم تسلم من الإنتقادات! (صور)

LBCI
صحف اليوم
00:00

محاولة أميركية لفرض "ستارلينك" في لبنان (الاخبار)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

٢٧ كلبًا مقتولاً في بحمدون والعين على القضاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

حزب الله يلتزم الغموض ويعلن الجهوزية الى من يهمه الأمر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More