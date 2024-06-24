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ارتفاع حصيلة حريق الغابات في جنوب شرق تركيا الى 15 قتيلا
أخبار دولية
2024-06-24 | 11:34
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ارتفاع حصيلة حريق الغابات في جنوب شرق تركيا الى 15 قتيلا
ارتفعت حصيلة حريق الغابات الضخم الذي اندلع في قرى عدة بجنوب شرق تركيا ليل الخميس الجمعة، الى 15 قتيلا على ما أعلنت السلطات بينما يرجح خبراء أن ماسا كهربائيا قد يكون تسبب به.
ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن مديرية الصحة في ولاية ماردين قولها إن ثلاثة اشخاص اصيبوا في الحريق توفوا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وذكر مصدر استشفائي الاثنين أن اثنين آخرين لا يزالان في العناية المركزة.
وعزت السلطات الحريق الذي تمت السيطرة عليه الجمعة، إلى حرق كميات من القش وفتحت تحقيقا قضائيا.
وفي تقرير نُشر مساء الأحد، أكد الفرع المحلي لاتحاد المهندسين والمعماريين الأتراك أن "سبب الحريق لم يكن القش". وقال: "تبين أن الموقع الذي اندلع فيه الحريق كان مزروعا ولم يكن هناك قش"، معتبرا أن الكارثة "قد تكون نجمت عن سوء صيانة خطوط الكهرباء" كما ذكر سكان.
واتهم الخبراء الذين ذكروا أن بعض "التوصيلات قد تسبب أقواسا كهربائية" شركة ديداس للكهرباء "باستبدال وإصلاح الأعمدة الكهربائية في اليوم الذي اعقب الحريق وبالتالي إخفاء الأدلة".
وقال ثلاثة خبراء قانونيين الجمعة إن أحد الكابلات الموصلة لخط التوتر العالي "انقطع وأشتعل العشب".
أخبار دولية
حريق
الغابات
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