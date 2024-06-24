وزارة الدفاع الاميركية: جهودنا تنصب على التوصل الى حل دبلوماسي للتوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

أكدت وزارة الدفاع الاميركية أنّ جهودها تنصب على التوصل الى حل دبلوماسي للتوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ومنع توسع الصراع في المنطقة.



وفي ما خص موضوع حاملة الطائرات آيزنهاور، فقد أعلن البنتاغون أن الحاملة ستظل في شرق المتوسط لفترة وجيزة قبل عودتها إلى الولايات المتحدة.