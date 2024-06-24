غالانت التقى هوكشتاين: الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب سيؤثر على كل جبهات القتال

عقد لقاء في واشنطن بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وآموس هوكشتاين، مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن.



وأكد غالانت لهوكشتاين، أن الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب سيؤثر على كل جبهات القتال وأن إسرائيل تستعد لكل سيناريو عسكرياً ودبلوماسياً.