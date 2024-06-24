المغرب يرسل لغزة 40 طنا من المساعدات الطبية

أعلنت وزارة الخارجية المغربية اليوم، أن المغرب بدأ إرسال 40 طنا من المساعدات الطبية للفلسطينيين في قطاع غزة.



وأفادت الوزارة بأن المساعدات تشمل معدات ومستلزمات جراحية لعلاج الحروق والكسور بالإضافة إلى أدوية للأطفال.



وقال مصدر دبلوماسي كبير لرويترز إن المساعدات نُقلت جوا وسوف يجري تحمليها على شاحنات تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني عند معبر كرم أبو سالم الحدودي الذي استخدمه المغرب لأول مرة لتسليم المساعدات في آذار.