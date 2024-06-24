بوريل: الاتحاد الأوروبي توصل لاتفاق بشأن فرض مزيد من العقوبات على حماس ومستوطنين إسرائيليين

رئيس تايوان يؤكد أنّ بكين "ليس لديها الحق في معاقبة" شعب الجزيرة

رئيس تايوان يؤكد أنّ بكين "ليس لديها الحق في معاقبة" شعب الجزيرة

في زيارة هي اولى من نوعها منذ عقد من الزمن... سفيرة كندا لدى بكين تزور شينغيانغ