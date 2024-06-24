البنتاغون: أوكرانيا تتخذ قراراتها الخاصة فيما يخص هجماتها

أكد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم، أن أوكرانيا تتخذ قراراتها الخاصة فيما يتعلق بالأهداف التي تهاجمها، وذلك بعد أن حمّل الكرملين الولايات المتحدة مسؤولية هجوم استهدف شبه جزيرة القرم بصواريخ "أتاكمز" الأميركية وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 151 آخرين.



وقال المتحدث باسم البنتاغون تشارلي ديتز: "أوكرانيا تتخذ قراراتها الخاصة بالاستهداف وتنفذ عملياتها العسكرية بنفسها".