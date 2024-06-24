الولايات المتحدة تصف مقطع تقييد فلسطيني بمقدمة سيارة عسكرية إسرائيلية بأنه "صادم"

وصفت وزارة الخارجية الأميركية مقطعا مصورا ظهر فيه رجل فلسطيني مقيدا بمقدمة سيارة جيب عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي بأنه "صادم"، مطالبة بإجراء تحقيق سريع لمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.



وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في إفادة صحفية: "لقد شاهدنا هذا المقطع، لقد كان صادما. هذه الممارسة غير مقبولة على الإطلاق. لا ينبغي أبدا استخدام البشر دروعا بشرية. يجب على الجيش الإسرائيلي التحقيق بسرعة فيما حدث، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك".



وكانت القوات الإسرائيلية قد قيدت السبت شابا فلسطينيا جريحا بمقدمة سيارة جيب عسكرية أثناء مداهمة بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وتحققت "رويترز" من صحة المقطع المصور. وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود انتهكوا البروتوكول.