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غالانت يعد واشنطن بالعمل لإعادة الرهائن

أخبار دولية
2024-06-24 | 14:35
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غالانت يعد واشنطن بالعمل لإعادة الرهائن
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غالانت يعد واشنطن بالعمل لإعادة الرهائن

وعد وزير الدفاع الإسرائيليّ خلال زيارته لواشنطن بالعمل على إعادة الرهائن المحتجزين في غزة وحث على التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة في ظل توتر العلاقات. 

     

والتقى وزير الدفاع يوآف غالانت رئيس وكالة الاستخبارات المركزية بيل بيرنز، المسؤول الأميركي الرئيسي في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن، ثم أجرى محادثات مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن. 

     

وقال غالانت قبل أن يبدأ اجتماعاته "أود أن أؤكد أن التزام إسرائيل الأساسي هو إعادة الرهائن، دون استثناء، إلى عائلاتهم ومنازلهم". وأضاف "سنواصل بذل كل جهد ممكن لإعادتهم".

     

واتخذ غالانت مسارا مختلفا قائلا إن "التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة والذي تقوده واشنطن منذ سنوات عديدة، مهم للغاية". 

     

وقال إنه إلى جانب الجيش الإسرائيلي، فإن "علاقاتنا مع الولايات المتحدة هي العنصر الأكثر أهمية لمستقبلنا من منظور أمني". 

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